شائعات بوجود خلافات دامت 4 سنوات| خطاب الوداع يكشف علاقة ترامب بزوجته..شاهد





منذ أن تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة من 4 سنوات، بدأت ظهور قرينته"ميلانيا" معه فى مناسبات عده، مواقف عديدة عكست أن العلاقة بينهما ليس على ما يرام، إلى أن جاء خطاب الوداع لترامب اليوم أكد أن علاقة الثنائى مازالت رائعة للغاية .





وفى هذا الإطار عرضت فضائية "اكسترا نيوز" خطاب الوداع لترامب الذى لم ينس فيه توجيه الشكر لزوجته "ميلانيا" قائلًا : "سيدة رائعة وعظيمة ومحبوبه" .





وكانت بداية المواقف المحرجة منذ اليوم الأول لتنصيب ترامب، في يناير عام 2017، عندما ترك ترامب زوجته وصعد لمصافحة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما وزوجته ميشيل، مما وضعها في موقف محرج وجعلها تبدو متوترة والمسألة، لم تتوقف عند هذا الحد، بل همّ ترامب بالدخول للبيت الأبيض أولا، تاركا ميلانيا خلفه، ما جعل باراك وميشيل يتداركان الموقف ويدفعون بها إلى الداخل بالربت على ظهرها.





وشوهدت ميلانيا أيضًا في عدد من المناسبات السابقة وهي تتجاهل محاولات زوجها الإمساك بيدها، ففي أغسطس 2020 بدت وكأنها تسحب يدها عن ترامب وهما يسيران على درجات سلم طائرة الرئاسة.



