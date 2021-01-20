ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شائعات بوجود خلافات دامت 4 سنوات| خطاب الوداع يكشف علاقة ترامب بزوجته..شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:20 م
ترامب وزوجته ميلانيا
ترامب وزوجته ميلانيا
Advertisements
ندى عبد العزيز

منذ أن تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة من 4 سنوات، بدأت ظهور قرينته"ميلانيا" معه فى مناسبات عده، مواقف عديدة عكست أن العلاقة بينهما ليس على ما يرام، إلى أن جاء خطاب الوداع لترامب اليوم أكد أن علاقة الثنائى مازالت رائعة للغاية .

وفى هذا الإطار عرضت فضائية "اكسترا نيوز" خطاب الوداع لترامب الذى لم ينس فيه توجيه الشكر لزوجته "ميلانيا" قائلًا : "سيدة رائعة وعظيمة ومحبوبه" .

وكانت بداية المواقف المحرجة منذ اليوم الأول لتنصيب ترامب، في يناير عام 2017، عندما ترك ترامب زوجته وصعد لمصافحة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما وزوجته ميشيل، مما وضعها  في موقف محرج وجعلها تبدو متوترة والمسألة، لم تتوقف عند هذا الحد، بل همّ ترامب بالدخول للبيت الأبيض أولا، تاركا ميلانيا خلفه، ما جعل باراك وميشيل يتداركان الموقف ويدفعون بها إلى الداخل بالربت على ظهرها.

وشوهدت ميلانيا أيضًا في عدد من المناسبات  السابقة وهي تتجاهل محاولات زوجها الإمساك بيدها، ففي أغسطس 2020 بدت وكأنها تسحب يدها عن ترامب وهما يسيران على درجات سلم طائرة الرئاسة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

فستان جذاب.. رنا سماحة تتألق فى إطلالة مع زوجها وأصدقائهما.. شاهد

المهددون بالإصابة بهشاشة العظام .. احترس قد تكون منهم