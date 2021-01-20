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رياضة

لدعم حارس الأهلي.. هاشتاج لطفي الوحش جاهز للمقاولين يتصدر تريند تويتر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:52 م
صدى البلد
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يارا عمرو

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #لطفي_الوحش_جاهز_للمقاولين، داعمين فيه حارس مرمي النادي الاهلي علي لطفي، قبل مباراة الأهلي مع نظيره المقاولون العرب المقرر ان تقام مساء غد الخميس.


كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بالأهلي عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء.


وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة المقاولون العرب.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غد الخميس على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

وتصدر هاشتاج #لطفي_الوحش_جاهز_للمقاولين، المركز الأول في قائمة الأكثر تداولًا علي موقع تواصل الاجتماعي للمدونات القصيرة "تويتر".

 

وجاءت رسائل الدعم من قبل رواد السوشيال للاعب علي لطفي كالأتي:

 

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