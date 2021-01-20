محافظ قنا يعلن تشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينة قفط خلال أيام

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه سيتم تشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينة قفط خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم البدء في فتح الوصلات المنزلية للصرف علي خطوط الشبكات.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية، لمتابعة مشروع الصرف الصحى لمدينة قفط الممول من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بحضور المهندس عبده صالح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب و النائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، و محمد موسي رئيس مدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ قنا، محطة الرفع رقم 1 و 3 بمشروع الصرف الصحى لمدينة قفط موضحا أن المشروع يتكون من" محطة معالجة رئيسية بنظام برك الأكسده - محطات رفع - خطوط طرد - عدايات - شبكات إنحدار - أحواض الموازنة وخط طرد المياه المنقاه" والتى تصل الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع إلى ١٥ ألف م٣/يوم بتكلفة ١٦٧ مليون جنيه ويخدم مدينة قفط والقرى التابعة لها ويستفيد منه ١٢٠ ألف مواطن.





وأشار محافظ قنا، إلى أن إجمالى الإستثمارات في قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى بلغ ٦.٤ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ ٥٨ محطة مياه شرب، كما يجرى استكمال تنفيذ ٣٧ محطة وشبكات مياه.





وأضاف محافظ قنا، أنه تم تنفيذ ٥ مشروعات في قطاع الصرف الصحي، كما يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروعاً آخر، مؤكدًا على أن مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التي تعطي لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها.





جدير بالذكر أن محافظة قنا وقعت اتفاقية مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال مشروع الصرف الصحى بمركزى قفط و نقادة بتكلفة تقدر بحوالى 330 مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنفذ بمحافظتى قنا و سوهاج.





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