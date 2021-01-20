ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:50 م
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
محمود محسن
أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بدون حضور الحفل.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وتبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

ويعد چو بايدن سياسيا ديمقراطيا مخضرما، له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تقلد مناصب كبرى في وقت سابق.

وعمل چو بايدن كنائبٍ للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد أن أنهى مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ كسيناتور، كما أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وصول مروحية نقل ترامب من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرئاسية

استعدادات مراسم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا| شاهد

ترامب يصل قاعدة أندروز لاستقلال الطائرة الرئاسية والتوجه لفلوريدا

بايدن يزور كاتدرائية القديس ماثيو بالعاصمة

بث مباشر.. استعدادات مراسم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا

عاجل.. بايدن يغادر إلى البيت الأبيض بعد انتهاء القداس

ترشيحاتنا

المهددون بالإصابة بهشاشة العظام .. احترس قد تكون منهم

شاهد.. محمد زيدان يتغزل في زوجته بكلمات رقيقة

تحويل 200 ألف دولار.. الأهلي يرسل البطاقة الدولية لـ بادجي لنادي أنقرة

مفاجأة بشأن مرتبات المعلمين.. أبرز 15 تصريحا لوزير التعليم بالبرلمان

وائل الإبراشى لـ نقيب الإعلاميين: أنا بصحة جيدة وأنتظر المسحة القادمة

قرار عاجل من الشرطة السعودية بشأن عدد من الوافدين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

فستان جذاب.. رنا سماحة تتألق فى إطلالة مع زوجها وأصدقائهما.. شاهد

المهددون بالإصابة بهشاشة العظام .. احترس قد تكون منهم