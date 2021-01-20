جو بايدن: اليوم نحتفل بنصر الديمقراطية.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن هذا اليوم هو يوم الديمقراطية ويوم للتاريخ والامل، مؤكدا أنه منذ عصور بعيدة كانت أمريكا قادرة على التحدى، واليوم نحتفل بنصر الديمقراطية.





وأضاف بايدن في خطابه خلال حفل تنصيبه أمام الكونجرس أن الديمقراطية غالية الثمن، وعلى الرغم من ان هذه الاراضى شهدت بعض أعمال العنف امام الكونجرس؛ إلا أن إمتنا أمة واحدة لا يمكن تفرقتها.





وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن نحن نضع أعيننا على وطننا الذي نرعاه دائماً موجهاً الشكر لكل الرؤساء السابقين من كل قلبي والحاضرين اليوم.





وأشار بايدن إلى أنني اعلم مدى صلابة الدستور الامريكي وقوة بلادنا كما كان يعرفه الرئيس كارتر ونحن نحييه اليوم لكل ما أنجره وخدماته الكبيرة للولايات المتحدة الامريكية.



