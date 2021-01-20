الهلال يفوز على التعاون 2-0 في الدوري السعودي





الفرنسي بافتيمبي جوميز، افتتح التسجيل للهلال في الدقيقة الثانية، قبل أن يؤكد الأرجنتيني فيتو تفوق الهلال بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 50 بمقصية رائعة.





جدير بالذكر أن التعاون يدربه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لفريق الزمالك.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 29 في صدارة جدول ترتيب الدوري ليتوج نفسه بطلًا لمرحلة الشتاء، بينما توقف رصيد التعاون عند 21 نقطة في المركز الخامس.

فاز فريق الهلال على نظيره التعاون بهدفين دون مقابل، في الجولة الرابعة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي".