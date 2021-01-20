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رياضة

بـ الأرقام.. «صدى البلد» ينشر التفاصيل الكاملة لعقد الأهلي مع جيرالدو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن النادي الأهلي فسخ عقد اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا مع النادي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية بين الطرفين.

وقال الأهلي، إن اللاعب وقع على ما جاء في مذكرة التسوية.

وأضاف "في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الأنجولي ووجه إليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية".

وكان الأهلي قام بقيد والتر بواليا في قائمته المحلية والأفريقية بعد التعاقد معه من الجونة بديلا للأنجولي جيرالدو.

وكشفت مصادر خاصة داخل الأهلي عن أن ما يتردد عن حصول اللاعب على مليون دولار تعويضًا عن الفترة المتبقية في عقده غير صحيح.

وأضافت أن اللاعب طلب مبدئيًا الحصول علي باقي قيمة عقده والمقدر بموسمين ونصف.

وأوضحت المصادر أن الثنائي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وامير توفيق مدير التعاقدات قادا مفاوضات شاقة مع اللاعب انتهت لتوقيعه على تسوية اليوم ويرحل بالتراضي.

وكان الأهلي أعلن التعاقد في 16 ديسمبر من عام 2018 مع جيرالدو لمدة أربعة مواسم ونصف.

ونجح "صدى البلد"، في الحصول على التفاصيل المالية لعقد جيرالدو مع الأهلي بالكامل الذي تم فسخه اليوم وديًا حيث سيحصل في الأشهر الستة الأولى حتى يونيو 2019 على 210 آلاف دولار وفي موسم 2019-2020 على 420 ألف دولار وموسم 2020-2021 علي 425 ألف دولار وموسم 2021-2022 علي 430 ألف دولار وفي موسم 2022-2023 علي 440 ألف دولار بحيث ينتهي تعاقده في يونيو 2023.

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