أماني شاكر مقررًا لفرع المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قرارًا، اليوم، بتولي الدكتورة أماني محمد شاكر، أعمال مقرر فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ، خلفًا للدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب الحالي عن حزب الشعب الجمهوري.





وتشغل الدكتورة أماني شاكر، منصب عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، والتي تخرجت في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1991، وحصلت على درجة الماجستير، في هندسة الغزل والنسيج والتريكو، جامعة حلوان 1998، ونالت درجة الدكتوراه عام 2004.



