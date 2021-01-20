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محافظات

أماني شاكر مقررًا لفرع المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:01 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أصدرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قرارًا، اليوم، بتولي الدكتورة أماني محمد شاكر، أعمال مقرر فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ، خلفًا للدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب الحالي عن حزب الشعب الجمهوري.

وتشغل الدكتورة أماني شاكر، منصب عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، والتي تخرجت في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1991، وحصلت على درجة الماجستير، في هندسة الغزل والنسيج والتريكو، جامعة حلوان 1998، ونالت درجة الدكتوراه عام 2004.

وتدرجت في المناصب العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، عام 2012، وتولت منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حتى وصلت إلى عميد كلية التربية النوعية، وشاركت في العديد من المؤتمرات العلمية في مصر وخارجها . 
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