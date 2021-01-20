ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بمشاركة عمرو وردة .. باوك يكتسح لاريسا بخماسية في كأس اليونان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:16 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق باوك سالونيكا، فوزا عريضا بخماسية نظيفة على لاريسا، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب "تومبا"، في مباراة الذهاب، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مسابقة كأس اليونان.

وتقدم باوك بهدفين نظيفين، الهدف الأول سجّلهمت كريستوس تزوليس في الدقيقة العاشرة، وفي الدقيقة 23. 

ونجح ميكال كرمينتشيك فى إحراز الهدف الثالث لـ باوك في الدقيقة 48، وفى الدقيقة 55 سجّل إنجي إنجاسون، الهدف الرابع، واختتم تزوليس مهرجان الأهداف بالهدف الخامس لـ باوك والثالث له في الدقيقة 74.

وعلّق المحترف المصري عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، على اتهامه بالتحرش مجددا، بفتاة تدعى "فيدرا"، حيث أرسل لها عدة رسائل عبر "إنستجرام".

وقال عمرو وردة في فيديو خاص لصدى البلد: "ليس لدي أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، سيبوني ألعب كرة.. عندي مباراة مهمة في الكأس، سيبوني ألعب كرة، وأدعولي".

ونشرت فيدرا، التي تعيش في دبي بالإمارات، صورا للرسائل المتبادلة مع عمرو وردة عبر حسابتها على السوشيال ميديا.

وحسب قولها، فإن وردة حاول التحرش بها، وطلب منها أن تذهب إليه في الفندق على أنها زوجته، لكنها صدته كونه لا يعرفها جيدًا وليس من حقه أن يتحدث معها في مثل هذه الأمور.


وارتبط اسم وردة بأكثر من واقعة تحرش، آخرها في معسكر المنتخب بكأس الأمم الأفريقية 2019

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فولوس اليوناني يكشف حقيقة الاعتداء على عمرو وردة

عمرو وردة على أعتاب محطة جديدة في ملاعب اليونان

مسيرة احترافية حافلة.. مدرب فولوس لـ صدى البلد: عمرو وردة عاد إلى باوك

مدرب فولوس عن عمرو وردة: لاعب رائع.. والجميع سيفتقده داخل غرفة الملابس "خاص"

وردة أساسيًا مع باوك وكوكا احتياطيًا مع أولمبياكوس في الدوري اليوناني

بمشاركة كوكا ووردة.. أولمبياكوس يتعادل مع باوك في الدوري اليوناني

ترشيحاتنا

النوم سلطان.. غالب أشهر رؤساء أمريكا أثناء حفل تنصيب بايدن

نشرة المرأة والصحة: جمال شعبان يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية.. هنا الزاهد في أحدث ظهور

قفزة جديدة.. سعر الذهب يرتفع 13 جنيها دفعة واحدة

بعد مفاجأة جثمان عبد الحليم حافظ.. متى تتوقف جثث الموتى عن التحلل؟

طريقة عمل سلطة البنجر زى المطاعم

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من الكاف بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم

كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور

أفضل زيت لـ نمو اللحية