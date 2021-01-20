بمشاركة عمرو وردة .. باوك يكتسح لاريسا بخماسية في كأس اليونان

حقق فريق باوك سالونيكا، فوزا عريضا بخماسية نظيفة على لاريسا، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب "تومبا"، في مباراة الذهاب، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مسابقة كأس اليونان.





وتقدم باوك بهدفين نظيفين، الهدف الأول سجّلهمت كريستوس تزوليس في الدقيقة العاشرة، وفي الدقيقة 23.





ونجح ميكال كرمينتشيك فى إحراز الهدف الثالث لـ باوك في الدقيقة 48، وفى الدقيقة 55 سجّل إنجي إنجاسون، الهدف الرابع، واختتم تزوليس مهرجان الأهداف بالهدف الخامس لـ باوك والثالث له في الدقيقة 74.





وعلّق المحترف المصري عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، على اتهامه بالتحرش مجددا، بفتاة تدعى "فيدرا"، حيث أرسل لها عدة رسائل عبر "إنستجرام".

وقال عمرو وردة في فيديو خاص لصدى البلد: "ليس لدي أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، سيبوني ألعب كرة.. عندي مباراة مهمة في الكأس، سيبوني ألعب كرة، وأدعولي".

ونشرت فيدرا، التي تعيش في دبي بالإمارات، صورا للرسائل المتبادلة مع عمرو وردة عبر حسابتها على السوشيال ميديا.

وحسب قولها، فإن وردة حاول التحرش بها، وطلب منها أن تذهب إليه في الفندق على أنها زوجته، لكنها صدته كونه لا يعرفها جيدًا وليس من حقه أن يتحدث معها في مثل هذه الأمور.



وارتبط اسم وردة بأكثر من واقعة تحرش، آخرها في معسكر المنتخب بكأس الأمم الأفريقية 2019



