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أحمد سعد الدين: وزيرا قطاع الأعمال والشباب والرياضة أمام مجلس النواب غدًا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:23 م
المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب
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البهي عمرو
قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، إن بداية مجلس النواب الحالي مختلفة، وتشير إلي أنه سيقوم بدوره الرقابي و التشريعي كما ينبغي.

وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن المجلس الحالى سيكون له دور أعلى و مختلف فى الفترة المقبلة، وذلك دون التقليل فى المجلس السابق.

ووجه وكيل مجلس النواب الشكر لـ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واستجابته لـ النواب بالذهاب لـ المجلس و القاء بيان قوي وفيه معلومات كثيرة. 

وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا من الحكومة مع مجلس النواب، وغدًا سيكون وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ووزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي بالمجلس، موضحا أن هناك طلبات كثيرة من الأعضاء لـ القاء كلمة فى حضور الوزراء غدًا.

وأوضح أن منح الكلمة بالجلسة ليس بترتيب معين وإنما تكون وفقا لرئيس المجلس ولكن هناك نوابا كثيرين طلبوا بالكلمة، وكشف عن تقدم 120 نائبا بطلب الكلمة فى حضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي.
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