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سيارات

الوحش الصيني.. سعر و مواصفات جيتور X70 موديل 2021 | صور

الخميس 21/يناير/2021 - 08:01 ص
الوحش الصيني..سعر
الوحش الصيني..سعر و مواصفات جيتور X70 موديل 2021
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صبري طلبه
تمكنت شركات تصنيع السيارات الصينية من المنافسة بقوة داخل السوق المصري، ومن بين العلامات التجارية المشاركة في هذا السباق تأتي النسخة جيتور X70 موديل 2021، من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

حصلت جيتور X70 موديل 2021 على باقة متعددة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، مجموعة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و نظام الثبات الإلكتروني و دعم الفرامل.

بالاضافة إلى نظام متابعة ضغط الاطارات، و نظام المساعدة عند المنحدرات، ومرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، وذلك لسهولة اصطفاف السيارة، وبرنامج التبيه عند انحراف المسار.

تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 10 بوصة وذلك لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، بينما تمتع مقود الحركة بالعديد من أنظمة التحكم والرفاهية، وضمت السيارة أيضا مكبرات صوتية و مدخل USB، و بلوتوث، و لوحة عدادات متطورة، و مثبت سرعة، و فرامل يد كهربائية، و خاصية اكتشاف النقاط العمياء.

و اعتمدت السيارة على عجلات رياضية بلغ قياسها 18 بوصة يتوسطها جنوط معدنية باللون الفضي، و مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، و منظومة شبكات التهوية الأمامية، و قضبان مزدوجة أعلى سقف السيارة.


ويبلغ السعر الرسمي لـ جيتور X70 موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل / COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 298.800 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 / محرك 1500 سي سي بسعر 337.800 ألف جنيه.
الوحش الصيني.. سعر و مواصفات جيتور X70 موديل 2021 | صور
الوحش الصيني.. سعر و مواصفات جيتور X70 موديل 2021 | صور
الوحش الصيني.. سعر و مواصفات جيتور X70 موديل 2021 | صور
الوحش الصيني.. سعر و مواصفات جيتور X70 موديل 2021 | صور
الوحش الصيني.. سعر و مواصفات جيتور X70 موديل 2021 | صور
الوحش الصيني.. سعر و مواصفات جيتور X70 موديل 2021 | صور
الوحش الصيني.. سعر و مواصفات جيتور X70 موديل 2021 | صور
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