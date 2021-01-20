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لا أساس لها من الصحة.. زاهى حواس يرد على تصريحات أحمد كريمة حول عرض المومياوات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:47 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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البهي عمرو
قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إن عارضة الأزياء العالمية ناعومى كامبل، متواجدة فى مصر حاليًا، وهذا له تأثير إيجابي على السياحة، ويعبر عن الأمان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى تربطنى علاقة صداقى قوية مع عارضة الأزياء العالمية ناعومى كامبل.

ولفت، إلى أن عارضة الأزياء العالمية تعتقد أنها الملكة كليوباترا و كانت تتمنى القيام بدورها فى هوليوود.

وأشار، إلى أن السياحة ستعود إلى مصر مرة أخري بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد. 

وعلق على ما قاله العالم الأزهري الشيخ أحمد كريمة بخصوص تحريم بعض الأشياء الخاصة بالقبور وعرض المومياوات قائلاً: لا نقوم بنبش قبور سواء للمسلمين أو المسيحيين أو اليهود، و عرض المومياوات الملكية فى متحف الحضارة لا يتضمن أى إثارة أو إهانة لهم".

وتابع : " الشيخ أحمد كان عليه أن يعلم ما يتم فى المومياوات وعرضها، وسيكون هناك شرح تفصيلي لكل مومياء و الحقبة التاريخية التى عاشت فيها".

وتمنى أن يتواصل مع الشيخ أحمد كريمة لشرح ما يقوم به علماء الآثار، وما يتم فى هذا العلم، وأن تصريحاته لا أساس لها من الصحة.

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