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أخبار العالم

احتفال حقيقي بالديمقراطية.. أول تعليق لـ ميركل عقب تنصيب بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:52 م
ميركل
ميركل
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شيماء مصطفى
وجهت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، تهنئة للرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بمناسبة تنصيبهما.

وأكدت ميركل، تطلعها إلى فصل جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة برئاسة بايدن، لافتة إلى أن هذا اليوم يعد احتفال حقيقي بالديمقراطية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أدى اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.

كما أدت كامالا هاريس، اليمين الدستورية، كنائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل التنصيب أمام مبنى الكونجرس.

وكشفت صحف أمريكية أن جو بايدن، أدى اليمين الدستورية بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بوضع يده على الكتاب المقدس التاريخي لعائلة بايدن. 

وتتداول عائلة بايدن النسخة منذ عقود، ويبلغ سمك الكتاب المقدس خمس بوصات، ويحتوي على صليب سلتيك على الغلاف ، وهو موجود لدى عائلة بايدن منذ عام 1893.

وأقيم اليوم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.
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