وزيرا القوى العاملة والهجرة أمام النواب لعرض موقفهما من برنامج الحكومة.. الاثنين

‏يواصل مجلس النواب انعقاده التاريخي باستدعاء 8 وزراء في جلسات الأسبوع المقبل من الاحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم.

ويعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الإثنين ‏حيث يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما تلقي وزيرة الدولة للهجره وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

ويعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الإثنين ‏حيث يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما تلقي وزيرة الدولة للهجره وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا، للاستماع لبيان وزيري قطاع الأعمال العام، والشباب والرياضة.





وشهد المجلس اليوم، إلقاء بيان وزير التربية والتعليم، ووزيرة التعاون الدولي، وتم إحالة البيانين للجان المختصة.



