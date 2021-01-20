جامعة حلوان: 7 طرق لدفع المصروفات دون الذهاب للجامعة

تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الالكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الاول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وقد فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بُعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.





وى ظل أزمة فيروس كورونا ولضرورة سداد مصروفات العام الدراسى للطلاب نوضح طرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيًا.





١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع الالكتروني الخاص بكل منهم.





٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .





٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من





- امان Aman

- مصاري Masary

- ممكن Momeen

- ايجي باي EgyPay

- البريد المصري Egypt Post

- سمارت Smart

- وقتي Wakty "



