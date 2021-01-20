الرحمة مطلوبة| ريهام سعيد تعلق على صور تورتة نادي الجزيرة..شاهد

علقت الإعلامية ريهام سعيد على صور التورتة الجنسية في نادي الجزيرة، قائلة:" هناك فرق بين الخطأ والخطيئة وفي النهاية ربنا بيحاسب الجميع على الخطأ".
وقالت ريهام سعيد في برنامجها " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، :" ما حدث أمر غير مقبول وخطأ كبير".
وأضافت ريهام سعيد:" ممكن الناس تعمل كده في بيتهم وهم أحرار في منزلهم ولكن القيام بهذا الخطأ في مكان عام يعتبر نوع من نشر الفجور".
وتابعت ريهام سعيد:" الصور كلها تم التقاطها خلسة وباين من الصور ان الناس دي مكنتش واقفة تتصور، ولما تلاقي حد عمل حاجة غلط وهذا الخطأ ظهر للنور كلها ارجوكم الرحمة".
وأكملت ريهام سعيد:" بقالي 20 سنة اطالب بهذا الأمر ويتم مهاجمتي، وفي فارق بين المناقشة في قضية مع أحد وتسريب صور لمجموعة دون علمهم ويجب ألا نجلدهم".