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الرحمة مطلوبة| ريهام سعيد تعلق على صور تورتة نادي الجزيرة..شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:55 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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هاني حسين
 علقت الإعلامية ريهام سعيد على صور التورتة الجنسية في نادي الجزيرة، قائلة:" هناك فرق بين الخطأ والخطيئة وفي النهاية ربنا بيحاسب الجميع على الخطأ".

وقالت ريهام سعيد في برنامجها " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، :" ما حدث أمر غير مقبول وخطأ كبير".

وأضافت ريهام سعيد:"   ممكن الناس تعمل كده في بيتهم وهم أحرار في منزلهم ولكن القيام بهذا الخطأ في مكان عام يعتبر نوع من نشر الفجور".

وتابعت ريهام سعيد:"  الصور كلها تم التقاطها خلسة وباين من الصور ان الناس دي مكنتش واقفة تتصور، ولما تلاقي حد عمل حاجة غلط  وهذا الخطأ ظهر للنور كلها ارجوكم الرحمة".

وأكملت ريهام سعيد:"  بقالي 20 سنة اطالب بهذا الأمر ويتم مهاجمتي، وفي فارق بين المناقشة في قضية مع أحد وتسريب صور لمجموعة دون علمهم  ويجب ألا نجلدهم".
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