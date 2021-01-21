ألكويانو يقصي ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا في مفاجأة من العيار الثقيل

أقصى فريق ألكويانو والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، فريق ريال مدريد من دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي.





هدف ريال مدريد الأول جاء عن طريق إيدير ميليتاو في الدقيقة 45، لكن ألكويانو تعادل عن طريق سوليباس في الدقيقة 80، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية.





وفي الشوط الثاني، نجح ألكويانو وبرغم النقص العددي بطرد لاعبه لوبيز في الدقيقة 110، من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 115 عن طريق كازانوفا، ليقصي ريال مدريد من البطولة.





وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:





في حراسة المرمى: لونين





خط الدفاع: ألفارو أودريازولا - إيدير ميليتاو - شاست - مارسيلو





خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو





خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور - ماريانو دياز.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ألكويانو، في دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.