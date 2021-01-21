ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فوائد تنظيف رشاشات السيارة بالنسبة للمحرك

الخميس 21/يناير/2021 - 02:00 ص
رشاشات السيارة
رشاشات السيارة
Advertisements
أماني نوار
رشاشات السيارة تحتاج دائما إلى صيانة دورية، حتى نتجنب انسدادها بسبب المواد الكربونية الناتجة عن عملية احتراق الوقود ، ولكن في البداية يجب ان يعرف سائق السيارة أهمية الرشاشات بالنسبة للسيارة ، بالإضافة إلى مع طيلة استخدامها تتكون راوسب كربونية على كل أجزاء دورة الوقود مع الشوائب المتوفرة بكثرة.

أما فوائد تنظيف رشاشات السيارة فهي تتمثل في تكسير الكربونات التي تجمعت داخل الرشاش ،واختبار الملف الكهربي الموجود بالرشاش ، حيث أن الرشاش به ملف كهربي يقوم بالتحكم في فتح وغلق الرشاش.

كما أن تنظيف الرشاش من الداخل بمواد كيميائية ، تعمل على إذابة الرواسب دائما ، ويساهم التنظيف في اختبار قوة بخ الرشاشات، ومدى كفاءتها.

ونأتي لنتائج التنظيف فهي تتمثل في انخفاض صوت المحرك بانتظام ، وزيادة تسارع السيارة بشكل جيد لانتظام الحريق داخل المحرك ، وأهم فائدة هي توفير استهلاك البنزين بشكل ملحوظ.

كما نصح خبراء السيارات بعدم تجاهل تنظيف رشاشات السيارة حتى لا تتأثر اعتماديتها، بالإضافة إلى عدم ضعف المحرك وأدائه.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسباب ضعف عزم السيارة وكيفية علاج هذه المشكلة

تعرف على أهمية زيت السيارة للمحرك

الميكانيكي بيقولك.. إيه هو تيربو السيارات .. وكيف يعمل؟ فيديو

الحريق الصامت.. أسباب رائحة البنزين داخل سيارتك

تعرف على الفرق بين السيارات ذات شكمان واحد وأخرى بشكمانين

كيف تختار الزيت المناسب لسيارتك؟

ترشيحاتنا

أول تعليق من زيدان عقب إقصاء ريال مدريد من كأس إسبانيا من فريق درجة ثالثة

فلاشة وبشرى لطلاب الثانوية.. تفاصيل يوم ساخن لوزير التعليم داخل مجلس النواب

أزمة جديدة تضرب كرة اليد بنادي الزمالك.. خاص

حكم الخروج من المنزل على جنابة .. وهل تلعنه الملائكة؟

الهدية بامبرز.. صاحب حفل معرفة نوع الجنين: حزين من الهجوم

حسين هريدي: هناك ميزة لـ بايدن لم تكن موجودة في الرؤساء السابقين لأمريكا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء

بملابس لامعة.. شاهد أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني

طريقة عمل الكريم كراميل.. خطوة بخطوة