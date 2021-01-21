فوائد تنظيف رشاشات السيارة بالنسبة للمحرك

رشاشات السيارة تحتاج دائما إلى صيانة دورية، حتى نتجنب انسدادها بسبب المواد الكربونية الناتجة عن عملية احتراق الوقود ، ولكن في البداية يجب ان يعرف سائق السيارة أهمية الرشاشات بالنسبة للسيارة ، بالإضافة إلى مع طيلة استخدامها تتكون راوسب كربونية على كل أجزاء دورة الوقود مع الشوائب المتوفرة بكثرة.



أما فوائد تنظيف رشاشات السيارة فهي تتمثل في تكسير الكربونات التي تجمعت داخل الرشاش ،واختبار الملف الكهربي الموجود بالرشاش ، حيث أن الرشاش به ملف كهربي يقوم بالتحكم في فتح وغلق الرشاش.



كما أن تنظيف الرشاش من الداخل بمواد كيميائية ، تعمل على إذابة الرواسب دائما ، ويساهم التنظيف في اختبار قوة بخ الرشاشات، ومدى كفاءتها.



ونأتي لنتائج التنظيف فهي تتمثل في انخفاض صوت المحرك بانتظام ، وزيادة تسارع السيارة بشكل جيد لانتظام الحريق داخل المحرك ، وأهم فائدة هي توفير استهلاك البنزين بشكل ملحوظ.



كما نصح خبراء السيارات بعدم تجاهل تنظيف رشاشات السيارة حتى لا تتأثر اعتماديتها، بالإضافة إلى عدم ضعف المحرك وأدائه.



