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أخبار العالم

في أول إحاطة صحفية.. المتحدثة باسم البيت الأبيض: بايدن أقر 15 مرسوما تنفيذيا

الخميس 21/يناير/2021 - 02:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيسكي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أقر 15 مرسومًا رئاسيًا خلال اليوم الأول من رئاسته للبلاد. 

وأضافت في أول إحاطة صحفية منذ دخول بايدن البيت الأبيض: " الرئيس بايدن أمر بفرض الكمامات والتباعد في كافة المباني الحكومية والمواصلات".

وتابعت: " كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي سيشارك غدا في مؤتمر منظمة الصحة العالمية كرئيس للوفد الأمريكي". 

واستطردت: "قول الحقيقة للشعب الأمريكي سيكون في صلب مهامنا، وبايدن يسعى إلى تحقيق المساواة العرقية من خلال مرسوم تنفيذي جديد".

وقالت إن بايدن أرسل مشروع قانون الهجرة إلى الكونجرس للتصديق عليه، مضيفة: "الرئيس وضع حدًا للحظر المفروض على الدول ذات الغالبية المسلمة".



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