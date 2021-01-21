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أخبار العالم

وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟

الخميس 21/يناير/2021 - 03:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، البيت الأبيض لأول مرة بعد أن أدى اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة. 

وحالما دخل بايدن المكتب البيضاوي، جلس ليجد رسالة تركها لها سلفه، دونالد ترامب، والتي قال عنها بايدن إنها كانت "رسالة ودية" للغاية. 

وبعد ذلك، وقع الرئيس الأمريكي الجديد 15 مرسومًا رئاسيًا، أهمها إلغاء حظر السفر على البلدان الإسلامية، وعودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ. 

ولاحظت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس بايدن غير من ديكور المكتب البيضاوي، وأزال بورتريه للرئيس الأسبق، أندرو جاكسون، وهو بورتريه كان ترامب قد وضعه في المكتب حال دخوله إياه منذ أربع سنوات.

واستبدل بايدن بورتريه جاكسون، بالرئيس الأمريكي التاسع عشر، بينجامين فرانكلين، والذي يعتبر بادين مثلًا أعلى له. 

كما وضع بايدن تمثالًا لأحد أيقونات حقوق العمال سيزار تشافيز، وذلك في رسالة من الرئيس الأمريكي لسياسة الأذرع المفتوحة للاجئين والمهاجرين، وذلك بعكس سياسة ترامب القومية. 

وهناك داخل المكتب، تمثال للحقوقي الشهير، مارتن لوثر كينج، وروزا باركز، وهي أحد أبرز النشطاء المدافعات عن حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي، وتمثال للسياسي الشهير الراحل روبرت كيندي، شقيق الرئيس الأسبق جون كيندي. 




وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟
وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟
وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟
وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟
وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟
وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟
وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟
وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟
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وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟