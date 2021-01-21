من دبي إلى أمريكا.. خاتم خطوبة ابنة ترامب يخطف الأنظار وسعره خيالي.. تفاصيل وصور

بعد إعلان " تيفاني ترامب "، ابنة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، خبر خطوبتها من الملياردير "مايكل بولس" في آخر يوم للعائلة بالبيت الأبيض وقبل ساعات من انتهاء ولاية والدها، سلطت تقارير وسائل إعلام دولية الضوء على خاتم خطوبتها الذي خطف الأنظار، والذي يُقدر أن ثمنه يصل إلى 1.2 مليون دولار أمريكي.





وشوهدت "تيفاني ترامب" ذات الـ27 عامًا في لقطات مصورة نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وهي تستعرض خاتم خطوبتها الماسي الذي صممه تاجر المجوهرات والألماس المقيم في مدينة نيويورك "سامر حليمة".





وكشف متحدث باسم العلامة التجارية "Samer Halimeh New York" أو "سامر حليمة نيويورك" أن الخاتم ذي التصميم المميز يتكون من حجر من الزمرد محاطًا بقطعتين من الماس، وعلى الرغم من تكتم تاجر المجوهرات والألماس على سعر خاتم الخطوبة الذي يزن 13 قيراطًا، إلا أن خبيرًا مستقلًا قدر أن قيمته تتجاوز مليون دولار.









وأفاد تقرير لـ"ديلي ميل" بأن "مايكل بولس" هو من أصل لبناني ويصغر ابنة الرئيس الأمريكي السابق بـ4 أعوام ويعد وريثًا لمجموعة شركات تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وأضاف التقرير أنه أثناء قضاء رجل الأعمال الشاب عطلة في دبي بالإمارات العربية المتحدة ساعده "سامر حليمة" في اختيار خاتم الخطوبة، وقد اختاره واشتراه هناك.





يشار إلى أن "تيفاني ترامب" كانت قد أعلنت خبر خطوبتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث شاركت صورة لها برفقة خطيبها من داخل البيت الأبيض وعلقت عليها قائلة: "لقد كان شرفًا لي الاحتفال بالعديد من الأحداث البارزة والمناسبات التاريخية وتكوين ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض"، مضيفة أن الحدث الأكثر خصوصية بالنسبة إليها هو خطوبتها لـ"مايكل بولس" وأعربت عن تطلعها للمرحلة القادمة في حياتها.





وفي لقطات أخرى التُقطت بعد الخطوبة، شوهدت "تيفاني" وهي تستعرض خاتم خطوبتها الماسي برفقة خطيبها و"سامر حليمة" بالفندق المملوك لوالدها بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".





وأشار تقرير "ديلي ميل" إلى أن "مايكل بولس" على الأرجح قد دفع ضريبة جمركية باهظة عندما أحضر الخاتم من دبي إلى الولايات المتحدة لطلب يد عروسه المستقبلية، مؤكدًا أنه كان حريصًا عند اختياره لخاتم الخطوبة على التعامل مع أحد أشهر الأسماء في هذا المجال، حيث يقدم "سامر حليمة" خدماته لأفراد العائلات المالكة والمشاهير مثل "أوبرا وينفري" و"ناعومي كامبل" وهو يعتبر أحد تجار الألماس الرائدين في العالم، ويبدو أن "تيفاني" من المعجبين بعمله منذ فترة طويلة.









وصرح مصدر لم يُكشف عن هويته لموقع "Page Six " الأمريكي الخاص بأخبار المشاهير بأن "مايكل بولس" طلب يد "تيفاني ترامب" في حديقة الورود بالبيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن توجها إلى هناك قادمين من مدينة "ميامي" مقر إقامتهما.



