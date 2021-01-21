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فن

تتعاون مع أيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى.. تفاصيل البوم الفنانة فريدة

الخميس 21/يناير/2021 - 03:53 ص
الفنانة فريدة
الفنانة فريدة
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أحمد إبراهيم
نشرت الصفحة الرسمية لشركة رزام للإنتاج الفني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أسماء الشعراء والملحنين والموزعين الذين يتعاونون مع الفنانة فريدة لتقديم البومها الجديد. 

وقالت الشركة المنتجة : "البوم قريبًا للفنانة فريده ... يجمع نخبه من أفضل الشعراء والملحنين والموزعين ... ترقبوه". 

وتتعاون فريدة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم تامر حسين وايمن بهجت قمر وخالد تاج الدين وامير طعيمة ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد رحيم وليد سعد خالد عز.  

ويتوقع ان يتم طرح الالبوم خلال الايام القليلة المقبلة.  
تتعاون مع أيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى.. تفاصيل البوم الفنانة فريدة
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