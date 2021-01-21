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أخبار العالم

بايدن يوجه رسالة إلى مجلس الشيوخ والشعب الأمريكي

الخميس 21/يناير/2021 - 04:41 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
وجه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليوم الخميس، التحية إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك عقب تثبيت تعيين أفريل هينزـ، في منصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية. 

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "إنني أحيي مجلس الشيوخ على تنحية الحزبية جانبًا لإعطاء الأولوية لأمننا القومي". 

وأضاف: "يمكن للأمريكيين أن يرتاحوا بسهولة الليلة مع العلم أنه تم تعيين أفريل هينز كمدير للاستخبارات الوطنية". 

وصدق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على تثبيت مرشحة الرئيس جو بايدن، لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، وذلك في أول مصادقة برلمانية على تعيينات إدارته. 

ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".

وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين".

وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن بايدن عين مونتي ويلكينسون قائمًا بأعمال وزير العدل، ودان سميث قائمًا بأعمال وزير الخارجية، و أندي بوكول قائمًا بأعمال وزير الخزانة، وديفد نوركويست قائمًا بأعمال وزير الدفاع.

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