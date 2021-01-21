إقامة من نوع خاص وبتكلفة خرافية.. فندق يفتح أبوابه فقط للأمهات الجدد وأطفالهن

يقدم فندق جديد افتُتح مؤخرًا في دولة سنغافورة تجربة إقامة فريدة من نوعها وبتكلفة خيالية، إذا أن الفندق "KAI Suites" مصمم خصيصًا من أجل الأمهات الجدد وأطفالهن حديثي الولادة، وموظفيه على استعداد للمساعدة في كل شيء من إسداء نصائح متعلقة بالتغذية إلى تولي رعاية الرضع كي يتسنى للأمهات الحصول على قسط من النوم.





ويتيح الفندق للأمهات الجدد أيضًا إمكانية التواصل مع ممرضات متواجدات بمقره على مدار 24 ساعة لطلب نصيحة أو مشورة فيما يتعلق برعاية أطفالهن حديثي الولادة، إلى جانب أن قوائم الطعام معدة على أساس النظام الغذائي الملائم لفترة ما بعد الولادة، مع الأخذ في الاعتبار بعوامل مثل طريقة الولادة والمتطلبات الغذائية الحالية لكل نزيلة على حدة.









وليس ذلك فحسب، إذ تغطي دورات يقدمها الفندق أمورًا مثل الرضاعة الطبيعية وكيفية التعامل مع الرضع، كما يضم حضانة ومنتجعًا صحيًا وردهة استقبال للنزيلات اللاتي يرغبن في التواصل اجتماعيًا.





وأفاد تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية بأن الفندق مصمم بالكامل على أساس فكرة "إقامة ما بعد الولادة"، وهو يضم 18 جناحًا فاخرًا فقط بحيث تحظى الأمهات ببيئة هادئة أثناء رعاية أطفالهن حديثي الولادة والتواصل معهم في الأيام الأولى من حياتهم، وأضاف التقرير أن الحد الأدنى لمدة الإقامة بـ"KAI Suites" هو أسبوعين.









ومن بين وسائل الراحة والرفاهية الإضافية التي يوفرها الفندق التدليك المجاني وجلسات تجميل الأظافر والحصول على استشارات من مختصين، بالإضافة إلى وجود موظفين مسئولين عن تلبية كافة احتياجات الأمهات، وتشجع الإدارة الأزواج على قضاء الليل هناك برفقة زوجاتهم بهدف جعل الأسابيع الأولى من تجربة الأمومة سلسة قدر الإمكان، كما يمكن للآباء والأمهات دعوة أفراد عائلاتهم للزيارة خلال النهار.



