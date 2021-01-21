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أخبار العالم

مقابل فحوصات كورونا.. الكويت ترفع أسعار تذاكر الطيران للقادمين إليها

الخميس 21/يناير/2021 - 08:54 ص
الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية
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أحمد محرم
وجهت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت شركات الطيران العاملة في مطار الكويت نحو توحيد سعر فحوصات الـPCR التي سيتم فرضها على جميع القادمين إلى البلاد، وفق قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يقضي بتحميلها لشركات الطيران.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية أن «المناقشات التي تجري بين الجهات المعنية توصلت إلى سعر مبدئي للفحص الواحد عند 25 دينارًا، بإجمالي 50 دينارًا عن فحصين، الأول عند الوصول والثاني بعد 7 أيام»، مبينة أنه سيتم إضافة المبلغ إلى سعر تذكرة السفر للراكب القادم إلى الكويت.

وذكرت المصادر أن «مهمة الفحوص سيتولاها القطاع الخاص المحلي حتى لا تزيد الأعباء على وزارة الصحة في الوقت الراهن، لا سيما في ظل ما تقوم به من جهود على أكثر من محور في سبيل مكافحة انتشار فيروس كورونا».

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الأربعاء، تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن 159264. 

كما سجلت الصحة الكويتية، حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد حتى اليوم 951.

وأشارت الصحة الكويتية، في بيان منذ قليل، أن من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5893 حالة.

فيما تم أجراء في الساعات الـ 24 الماضية  10283 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1425480.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 484 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 152420 حالة.
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