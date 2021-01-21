منذ 2011.. محلل سياسي ليبي: تركيا تدعي أن لديها حقوقا تاريخية وسياسية في ليبيا

قال أحمد الفيتوري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إنه بشكل عام هناك تفاؤل في الأوضاع الحالية في ليبيا، مشيرًا إلى أنه ما تم في إطار المنطقة من توافقات قام بحل العديد من المشاكل وله أثر مهم على الأزمة الليبية.





وأضاف "الفيتوري" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المسألة الليبية ضمن إطار مؤتمر برلين خلال عام 2020 نجد الأن فى عام 2021 فسيكون هناك تغيرات إيجابية سواء على المستوى العسكري والاقتصادي، بالإضافة إلى التصريح الذى تم في القاهرة يوم أمس بخصوص الاتفاق على الاستفتاء بما يخص الدستور الليبي.





وتابع أن أي انشقاق يحدث نوعًا من التدخلات الخارجية، لافتا إلى المسألة الليبية بدأت منذ عام 2011 بعد ثورة فبراير وبدأت حينها التدخل الدولي، حيث أن جماعة الإخوان المسلمين كانوا قد كسروا الانتخابات حينها.





وأكد أن أردوغان زار ليبيا عام 2011 وقام مباشرة بدعم الإخوان المسلمين، متابعًا أنه تم نقل المسألة الليبية من مسألة الانتخابات إلى مسألة سياسية وحربية، وبالتالي حدث التدخل التركي.





وأشار إلى أن تركيا تدعى أن لديها الحقوق التاريخية والسياسية فى ليبيا، حيث أنها تدخلت فيها عسكريا.



