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فن

أول صورة بعد الزواج.. نادر حمدي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

الخميس 21/يناير/2021 - 10:07 ص
نادر حمدي و زوجته
نادر حمدي و زوجته
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ندى فكري
احتفل الفنان نادر حمدي بعيد ميلاد زوجته ونشر أول صورة لهما بعد الزواج، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر نادر حمدي وهو يحتضن زوجته وعلق قائلا: "كل سنة و انتي طيبة.. كل سنة و انتي مراتي و حبيبتي".

وكان احتفل منذ عدة أيام الفنان نادر حمدى بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى وذلك داخل احد الفنادق الكبرى. 

وحضر عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.

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