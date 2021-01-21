عربية البرلمان تثمن إشادة الأمم المتحدة باجتماع اللجنة الدستورية بالغردقة لدعم ليبيا

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باجتماع اللجنة الدستورية بشأن الاستحقاق الدستوري الذى عقد بالغردقة وتأكيدها بأن اللجنة الدستورية المؤلفة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة اتفقت فى مدينة الغردقة بمصر على إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل اضافة الى شكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات المصرية على استضافتها الكريمة لهذا الاجتماع بأنه دليل كبير على الدور المهم والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الامن والاستقرار داخل الدولة الليبية الشقيقية.





ووجه " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير الى أعضاء المجلسين الليبيين على اتفاقهما على إجراء استفتاء على الاقتراح الدستوري الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناءً على القانون رقم (6) لعام 2018 المعدّل بالقانون رقم (1) لعام 2019 واتفاقهما على تعديل المادة (6) من القانون رقم (6) لعام 2019 المتعلقة بالأكثرية المطلوبة لاعتماد الدستور وكذلك اتفاق أعضاء المجلسين على استئناف مناقشاتهم في الغردقة من 9 إلى 11 فبراير المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في مناقشتهم بشأن إجراء الاستفتاء.





وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المساعدة في تفعيل قرارهم وتوفير الدعم اللازم لإجراء الاستفتاء عند تحديد موعده مثمنا اتفاق الوفدين الليبيين على عقد لقاءاتهما في إطار خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي وتعهدهُما بالتشاور مع المفوضية العُليا للانتخابات والالتزام المعلن من جانب الوفدين بإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل استجابة للمطالب الشعبية الواسعة بتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم عبر صناديق الاقتراع لدعم العملية الانتخابية المؤدية إلى ليبيا ديمقراطية ومستقرة.