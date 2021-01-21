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برلمان

المحافظة على المظهر الحضاري.. رئيس البرلمان يعلن قواعد الحديث بالجلسة العامة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:43 ص
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من قبل الهيئات البرلمانية للأحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، وكذا تنسيقية شباب الأحزاب، بأسماء من يرشحونه للمشاركة في مناقشات البيانات التي يلقيها الوزراء خلال جلسات اليوم ، وفي ضوء ذلك سيتم منح الكلمة لمن تم الإخطار بهم أما باقي الأحزاب التي لم ترسل أسماء المتحدثين عنها سوف يستخدم حقه في منح أعضائها الكلمة وفقا لسير المناقشات.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس المخصصة لمناقشة بياني وزيري الشباب والرياضة، وقطاع الأعمال، إنه بالنسبة للمستقلين سوف يعطي الكلمة لعدد مناسب وفقا لما تقتضيه صالح المناقشة، منوها لحرصة التنسيق في الكلمات بين مختلف الأحزاب والمستقلين للتوافق حول عدد منهم يتناسب مع العدد الكلي.

وأضاف جبالي، أن الأيام القادمة ستشهد استمرار مناقشة بيانات الوزراء وبالتالي فمن لم يتاح له الحديث سيحدث لاحقا، الجميع سيتحدث، وذلك من أجل القضاء علي هذه المشكلة من جذورها.

ونوه جبالي، إلي عدد من القواعد اللائحية والأعراف البرلمانية ومنها رفع اليدين طلبا للكلمة أثناء الجلسة، ويكون طلبها في اليوم السابق للمناقشة وكذا عدم تداول الأوراق فيما بينهم أو الحديث أثناء سير انعقاد الجلسة، مطالباً الأعضاء بالمحافظة علي المظهر الحضاري للمجلس. وأكد جبالي، علي أنه لن يتدخل مطلقاً إلا لحسن سير المناقشات.
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