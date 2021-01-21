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برلمان

وزير الرياضة: ارتفاع مؤشر مصر للمركز 38 في مجال الرياضة عالميا

الخميس 21/يناير/2021 - 12:07 م
وزير الرياضة داخل
وزير الرياضة داخل مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تسعى لتكون مصر مركزًا عالميا لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.


وأوضح الدكتور أشرف صبحي، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن مصر استضافت خلال 2019 نحو 61 بطولة عالمية وإقليمية، وتم خلال 2020 رغم أزمة كورونا استضافة 11 بطولة عالمية وإقليمية.


وكشف تحسن مؤشر مصر في التنافسية العالمية في المجال الرياضي، مؤكدا أن مصر احتلت المركز 38 من 90 دولة في مؤشر الدول المؤثرة رياضيا.


ولفت إلى أن مصر حققت المركز 56 من 205 دولة في مؤشر الرياضة الدولي، والمركز 55 من 206 دول من رياضة النخبة، وتحسن مؤشر 6 مدن في مؤشر مدن التأثير الرياضي العالمي، واحتلت تلك المدن المركز الأول أفريقيًا وعربيا، والمركز 29 من 140 دولة في مؤشر توفير الاستادات الضخمة.

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