شاهد.. بحيرة وقناة وادى القويح تحجز 3 ملايين متر مكعب من مياه السيول في البحر الأحمر

وأكد أن الوزارة قامت بتنفيذ أعمال عديدة من أجل الحماية من أخطار السيول، حيث أنشأت ما يقرب من 1000 منشأ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى السدود، والبحيرات الصناعية ، وغيرها من المنشآت التي تهدف لحماية المواطنين من السيول.





وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أنه يتم التعامل مع السيول على أنها محنة ونقوم بتحويلها إلى منحة ، مشيرًا إلى أن السيول هي عبارة عن كميات من المياه، والوزارة لا تعمل على مجرد حماية الأفراد من خطورتها، ولكن تعمل على الاستفادة منها أيضًا.





وأكد " غانم " ، أن من خلال إنشاء البحيرات والسدود، التي تعمل على حماية المنشآت وخطوط الكهرباء، والمباني ، والأفراد من هذه الكمية من المياه المندفعة عن طريق السيول، أيضًا نقوم بتخزين هذه المياه ، والاستفادة منها، نظرًا إلى احتياجنا الشديد للمياه، والشح المائي الذي نواجهه.





وأشار ، إلى أن يتم الاهتمام بكل قطرة مياه ، والحفاظ عليها وعدم إهدارها ، مشيرًا إلى أن كميات المياه التي تتساقط من الأمطار أو السيول في الصحاري ، يتم تجميعها أيضًا من خلال بحيرات صناعية ، وتقوم المجتمعات البدوية القريبة من هذه الصحاري بالاستفادة منها ، أو من خلال وصول هذه المياه لنهر النيل ، وخفض مناسيب النهر لاستقبال هذه المياه.