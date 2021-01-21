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محافظات

رفع 280 طن قمامة ومخلفات في حملة بمركز أبشواي بالفيوم

الخميس 21/يناير/2021 - 01:00 م
رفع مخلفات
رفع مخلفات
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الفيوم - نبيل أبو السعود

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي حملة مكبرة للنظافة تمكنت خلالها من رفع 280 طن قمامة ومخلفات.

 

وقال المحاسب مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إن الحملة استهدفت رفع القمامة خلال الفترتين الصباحية والمسائية من منطقة الشونة ومنطقة صفية الشيخ والزواتين والمرمح بمدينة أبشواي، وشارع المدارس ووسط البلد وشارع درب الطلمبة وشارع أبولبن ودرب الطوابين بسنرو القبلية، وعزبة شرف الدين وطريق ابوكساه السياحي وجانبي طريق عبود وأمام مقلب القمامة الوسيط بعزبة حزين وطريق المقابر والفاروقة والسبيل وأمام الوحدة المحلية بأبوكساه وشارع السوق بابوكساه، بالإضافة إلى مناطق شربا والمنشية والسويقة والبساتين وخليج فياض والخولي والرمادي والشقفة وتحت الكوم وداير الناحية والفنية والمعهد الأزهري بالعجميين.


كما شملت الحملة طريق النصارية ابودنقاش وطريق النصارية العجميين وطريق مدخل البوطنة بالنصارية، بالإضافة لعمل نظافة شاملة لطريق المقابر وعزبة مقار خليل وشعبان مؤمن وطريق النزلة بطبهار.


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من جانب آخر، وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بإعادة فتح طريق شارع المركز بأبشواي أمام المارة والمواطنين، في استجابة للمطالب الجماهيرية والشعبية بمركز أبشواي.


رفع 280 طن قمامة ومخلفات في حملة بمركز أبشواي بالفيوم
رفع 280 طن قمامة ومخلفات في حملة بمركز أبشواي بالفيوم
رفع 280 طن قمامة ومخلفات في حملة بمركز أبشواي بالفيوم
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