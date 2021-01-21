بعد سينوفارم وفايزر.. الإمارات تعلن تسجيل لقاح سبوتنيك الروسي للاستخدام الطارئ

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الخميس، تسجيل لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل لقاح فيروس "كوفيد 19" الروسي "سبوتنيك" للاستخدام الطارئ كجزء من جهود الدولة لضمان زيادة مستويات الوقاية من الوباء، وتوفير جميع الأدوات اللازمة لضمان صحة المواطنين والمقيمين في الإمارات، وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.









ويأتي هذا القرار بعد ما أظهرت نتائج الدراسات أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين.









هذا وقد استضافت دولة الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح، والذي تم تطويره من قبل معهد جاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية.









وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالميا في توزيع الجرعات اليومية خلال السبعة أيام الماضية، بمعدل التوزيع 1.16 جرعة لكل 100 شخص، كما جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة على مستوى العالم في توفر جرعات لقاح "كوفيد-19".







وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنها ستدعم الانتهاء من تطعيم أكثر من نصف سكان البلاد المؤهلين للحصول على اللقاح حتى شهر مارس المقبل.