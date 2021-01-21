بتكلفة 16 مليون جنيه.. رصف وتطوير طريق العشة وشارع الشهيد طيار بمدينة الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال رصف وتطوير طريق العشة ، والذي يربط بين طريق كفر أبو حسين وصولًا لشارع الشهيد الطيار بطول 1.2 كم وبتكلفة ماليه 6 مليون و 900 ألف جنيه ليمثل محورًا مروريًا جديدًا يساهم في فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، ويأتي تنفيذًا لخطة تطوير وجميل مدينة الزقازيق لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.





وإستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس احمد فوزي مدير مديرية الطرق عن مراحل تنفيذ المشروع والتي بدأت بأعمال تغطيه مسافة 1.2 كم بعدد 2 ماسورة بقطر 1.5 م بتكلفه إجماليه 6 مليون و 900 ألف جنيه كمرحلة أولي وجاري إستكمال الأعمال اللازمة لوضع طبقه الأساس تمهيدًا لاعمال الرصف ليصبح طريقا موازيًا لطريق الاحرار، حيث أنه سيربط ما بين طريق كفر محمد حسين وشارع الشهيد الطيار، كما يربط ما بين طريق الأحرار وشارع المعهد الديني ليمثل محورًا مروريًا جديدًا يساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة المرورية علي طريق الأحرار المؤدي الي كوبري الصدر وطريق بلبيس القاهره الصحراوي.





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محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بمنيا القمح





كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد الأعمال المنتهية (المرحلة الأولى ) لرصف وتطوير شارع الشهيد طيار، بطول 400 متر وتكلفة ٤ ملايين جنيه ، للتأكد من تهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بوضع خطه لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والاحياء وإعادة رصف الشوارع الجانبية والضيقة التي يقل عرضها عن 3 أمتار ببلاط الإنترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أن شارع الشهيد طيار يمثل محورا مروريا جديدا يربط بين منطقة الأحرار وشارع المعهد الديني باتجاه طريق القاهرة بلبيس الصحراوي ويساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق ، مشيرًا إلى أنه تم البدء في إجراءات الطرح والترسية لرصف الجزي المتبقي من الشارع بمسافة 700 متر وعرض 11 متر ليتم بذلك إستكمال أعمال رصف الشارع بطول بطول 1100 متر وعرض 11 متر وبتكلفة تصل إلى 10 مليون جنيه.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال رصف وتوسعة منزل كوبري شرويده باتجاه منيا القمح بطول 700 متر ومتوسط عرض 7 : 8 امتار وبتكلفة مبدئية 2.5 مليون جنيه وذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال الرصف والتجميل الجارية بالمدينة.

وإستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق عن أعمال الرصف الجارية بمنزل الكوبري والتي تشمل حفر وتطهير وردم بالرمال ووضع طبقة اساس وطبقه رابطه وسطحية وعمل حاجز خرساني ودوران للخلف ، لتسهيل حركة هبوط السيارات المتجهة إلى منيا القمح ومحافظات القاهرة الكبرى.

وشدد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد لما يمثله الكوبري من محور مروري هام يساعد في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على توفير الوقت والجهد للقادمين من وإلى مدينة الزقازيق.