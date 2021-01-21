أقوى الحلقات.. مي عمر تشوق جمهورها لحلقة اليوم من لؤلؤ

شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت مي عمر في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا مجسم باللون الأسود، ما جعل إطلالتها مميزة.





وعلقت على الصورة قائلة: إذن اليوم (الحلقة 20) هي أيضًا واحدة من أقوى الحلقات، خمن ماذا سيحدث اليوم في لؤلؤ.





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، معبرين عن فرحتهم بنجاحها بشخصية مسلسلها الجديد "لؤلؤ".





وشاركت مي عمر مؤخرًا في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.





العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة، وتم ترشيح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين.