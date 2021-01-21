ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أقوى الحلقات.. مي عمر تشوق جمهورها لحلقة اليوم من لؤلؤ

الخميس 21/يناير/2021 - 01:24 م
مي عمر
مي عمر
Advertisements
ميرنا محمود
شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي عمر في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا مجسم باللون الأسود، ما جعل إطلالتها مميزة. 

وعلقت على الصورة قائلة: إذن اليوم (الحلقة 20) هي أيضًا واحدة من أقوى الحلقات، خمن ماذا سيحدث اليوم في لؤلؤ.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، معبرين عن فرحتهم بنجاحها بشخصية مسلسلها الجديد "لؤلؤ".

وشاركت مي عمر مؤخرًا في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة، وتم ترشيح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بصورة من كواليس لؤلؤ.. أحمد زاهر يشوق جمهوره بمسلسله الجديد

فى آخر يوم تصوير.. فريق عمل مسلسل "لؤلؤ" يحتفل بعيد ميلاد إدوارد

هيدي كرم تروج لمسلسل "لؤلؤ" .. شاهد

شاهد.. البوستر الثانى لـ مسلسل لؤلؤ للفنانة مي عمر

مي عمر تروج لمسلسلها الجديد "لؤلؤ" عبر إنستجرام.. شاهد

مي عمر تتألق في أحدث ظهور مع أكرم حسني

ترشيحاتنا

3 يحبهم الله ويضحك لهم.. من هم؟

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

نتيجة مروعة.. هوس التجميل يشوه شفاه فتاة عشرينية.. شاهد كيف تحول شكلها؟

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع لأدني مستوي خلال أسبوعين

الأزمة تشتعل.. الزمالك يرد ببيان رسمي على تخفيض عقوبة محمد الشناوى

إصابة المدير الفني لنادي الإسماعيلي والمدرب العام بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور