روبنيت بايدن.. قصة الاسم الأوسط لـ جو بايدن

خلال مراسم التنصيب وتحديدًا في جزء حلف القسم، حيث أقسم رئيس المحكمة العليا "جون روبرتس" أمام "جو بايدن"، كانت هناك مفاجأة للبعض.









ولم يعرف الكثيرون أن الاسم الأوسط للرئيس الأمريكي "جو بايدن" هو "روبنيت"، مما ترك البعض في حالة مفاجئة فور سماعهم الاسم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









بدأ السؤال عن الاسم غير المعتاد ينتشر على "تويتر"، حيث سأل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي كيف أتى باللقب الأصلي.









سمي بايدن على اسم والده "جوزيف روبنيت بايدن" الأب، الذي سمي بدوره على اسم والدته "ماري إليزابيث روبنيت".









فيما يعتقد "بايدن" نفسه أنه من أصل فرنسي، رغم أنه غير متأكد من حقيقة الأمر، وقال ذات مرة: "إنه اسم جدتي قبل الزواج".









يذكر أنه لا يوجد سوى 10800 شخص يحملون الاسم الأخير Robinette، وفقًا لموقع HowManyOfMe.com، حتى أن بايدن أقل شيوعًا، حوالي 170 شخصًا فقط لديهم هذا الاسم الأخير.









ولدت "ماري إليزابيث روبنيت" عام 1894 في ولاية ماريلاند، وهي جدة "بايدن" وعندما تزوجت "ماري" جوزيف هاري بايدن وأخذت اسمه الأخير.









كان زوجها "جوزيف" يعمل في مجال النفط، حيث بدأ في توصيل الكيروسين وأصبح لاحقًا بائعًا في نفس الشركة.









ولد ابنهما "جوزيف روبنيت بايدن" عام 1915 وتزوج من "كاثرين يوجينيا جان فينيجان"، التي ولدت عام 1917 في سكرانتون، بنسلفانيا لأبوين أيرلنديين مهاجرين.









تزوج جوزيف روبنيت عام 1941، من كاثرين يوجينيا جان فينيجان، بعد مرور عام، في 20 نوفمبر 1942، وُلد أول أطفالهم الأربعة وهو "جونيور" الذي أطلقوا عليه لقب "جوي".









توفيت جدته لأبيه، التي قدمت الاسم الأوسط غير المعتاد لابنها وحفيدها، عن عمر ناهز 48 عامًا عندما كان الرئيس واحدًا فقط.









من المؤكد أن بايدن ليس أول رئيس يحمل اسمًا وسطًا بارزًا، فكان الاسم الأوسط لأوباما - حسين - باعتباره "دليلًا" على ما اعتبروا أنه ميول دولية خطيرة ومعادية لأمريكا.







