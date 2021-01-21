صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بيرنلي بـ الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح مباراة بيرنلي بشكل أساسي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بيرنلي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون- فينالدوم - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام بيرنلي.





ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.



