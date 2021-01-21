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محافظات

بتكلفة 886 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتابع 6 كبارى جار تنفيذها

الخميس 21/يناير/2021 - 03:07 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

كشف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن قيام الهيئة العامة للطرق والكباري باستكمال الأعمال الجارية لإنشاء 6 كباري جديدة بنطاق مراكز دمنهور وكفر الدوار ورشيد وإيتاى البارود وأبو حمص بإجمالى تكاليف قدرت بــ 886 مليون جنيه.


يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تلبية كل احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والأعمال الضرورية والملحة في شتى القطاعات ومنها الكباري والرصف وإنشاء الطرق، نظرًا لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الاقتصادية.

والمشاريع هى: كوبرى دسونس ام دينار العلوى بدمنهور بتكلفة تقديرية 275 مليون جنيه.

-كوبرى كوم اشو - كينج عثمان  العلوى بكفر الدوار بتكلفة تقديرية 103.5 مليون جنيه.

-كوبري معمل القزاز العلوى بكفر الدوار بتكلفة تقديرية 128 مليون جنيه.

- كوبرى مزلقان الصيرفى برشيد بتكلفة 100 مليون جنيه

- كوبرى جنبواى ايتاى البارود بتكلفة تقديرية 119.5 مليون جنيه.

- كوبرى مزلقان ابوحمص العلوى بتكلفة تقديرية 160 مليون جنيه

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.


ويذكر أن اعتمد محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين فى حصولهم على تراخيص المباني، للقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مدن ومراكز المحافظة.


بتكلفة 886 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتابع 6 كبارى جار تنفيذها
بتكلفة 886 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتابع 6 كبارى جار تنفيذها
بتكلفة 886 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتابع 6 كبارى جار تنفيذها
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