شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء.. توقعات الأرصاد لـ طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلا، مع ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس باردا ليلا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وأوضح الخبراء أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي على سطح الأرض، يتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.





وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :





العظمى الصغرى





القاهرة 19 09

الإسكندرية 18 11

وادى النطرون 18 11

طنطا 18 09

شبين الكوم 19 09

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 17 10

السلوم 16 06

سيوة 17 05

بورسعيد 18 11

دمياط 18 11

الزقازيق 19 09

المنصورة 18 10

الاسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 17 09

رفح 17 09

رأس سدر 20 09

نخل 15 04

نويبع 19 12

طابا 17 10

كاترين 12 00

الطور 20 10

شرم الشيخ 21 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 18 05

بنى سويف 18 05

المنيا 19 04

أسيوط 18 05

سوهاج 21 06

قنا 22 08

الأقصر 23 08

أسوان 25 09

ادفو 22 09

أبوسمبل 25 09

الوادى الجديد 20 07

شلاتين 25 15

ابو رماد 24 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 23 16









أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:





العظمى الصغرى





مكة 32 20

المدينة 21 12

الرياض 16 03

المنامة 18 14

ابوظبى 22 15

الدوحة 20 13

الكويت 16 05

دمشق 10 04-

بيروت 16 09

عمان 11 01

القدس 13 04

غزة 18 07

بغداد 15 02

مسقط 23 15

صنعاء 25 06

الخرطوم 31 18

طرابلس 18 12

تونس 21 11

الجزائر 19 10

الرباط 18 11





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:





العظمى الصغرى





انقرة 05 02-

اسطنبول 12 07

اسلام اباد 19 09

نيودلهى 23 09

جاكرتا 30 24

بكين 05 06-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 13 05

اثينا 15 10

روما 14 10

باريس 07 01

مدريد 08 01

برلين 09 00

لندن 06 01

مونتريال 01- 10-

موسكو 03 01

نيويورك 06 03-

واشنطن 10 02-

نواكشوط 29 17