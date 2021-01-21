مدحت عبد الهادي يكشف سر انتصارات الزمالك المتتالية





وقال عبد الهادي: "عقد اللاعبون اجتماعا خلال الفترة الماضية، وتعاهدوا على الفوز بكل البطولات، وأولها الدوري لذا نسير بخطى ثابتة في المسابقة".





وأوضح مدحت عبد الهادي أن عبد الحليم مدير الكرة اجتمع باللاعبين في حضور محمود عبد الرازق شيكابالا الذي يمثل قائدا حقيقا داخل الملعب وخارجه، وأكد للاعبين أن الفريق في بداية المشوار، وينبغى أن يستمر اللاعبون في القتال حتى يبقى الزمالك في الصدارة.

ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا على أسوان فى السادسة مساء اليوم باستاد أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري .

ويسعى البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك لقيادة فريقه لتحقيق الفوز السادس على التوالى ومواصلة التحليق على قمة الدوري التى وقف عليها فى الجولة الماضية برصيد 19 نقطة . وأوضح مدحت عبد الهادي أن عبد الحليم مدير الكرة اجتمع باللاعبين في حضور محمود عبد الرازق شيكابالا الذي يمثل قائدا حقيقا داخل الملعب وخارجه، وأكد للاعبين أن الفريق في بداية المشوار، وينبغى أن يستمر اللاعبون في القتال حتى يبقى الزمالك في الصدارة.

كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سر الاستفاقة التي يعيشها الفريق هذا الموسم على صعيد بطولة الدوري.