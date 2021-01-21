ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدحت عبد الهادي يكشف سر انتصارات الزمالك المتتالية

الخميس 21/يناير/2021 - 02:57 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سر الاستفاقة التي يعيشها الفريق هذا الموسم على صعيد بطولة الدوري. 

وقال عبد الهادي: "عقد اللاعبون اجتماعا خلال الفترة الماضية، وتعاهدوا على الفوز بكل البطولات، وأولها الدوري لذا نسير بخطى ثابتة في المسابقة". 

وأوضح مدحت عبد الهادي أن عبد الحليم مدير الكرة اجتمع باللاعبين في حضور محمود عبد الرازق شيكابالا الذي يمثل قائدا حقيقا داخل الملعب وخارجه، وأكد للاعبين أن الفريق في بداية المشوار، وينبغى أن يستمر اللاعبون في القتال حتى يبقى الزمالك في الصدارة.

ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا على أسوان فى السادسة مساء اليوم باستاد أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري .


ويسعى البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك لقيادة فريقه لتحقيق الفوز السادس على التوالى ومواصلة التحليق على قمة الدوري التى وقف عليها فى الجولة الماضية برصيد 19 نقطة .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جلسة ساخنة بين باتشيكو ولاعبي الزمالك استعدادا لـ سموحة

المصري البورسعيدي ضيفا على المقاصة بالدوري الممتاز

مران الزمالك.. باتشيكو يجتمع باللاعبين في حضور عبد الحليم علي

في حضور عبد الحليم علي.. كواليس جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك

مدحت عبد الهادي: لاعبو الزمالك تعاهدوا على الفوز بالدوري.. والعدل سر الانتصارات

الزمالك في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام المصري.. وينتظر هدية من الإنتاج الحربي

ترشيحاتنا

روبنيت بايدن.. قصة الاسم الأوسط لـ جو بايدن

رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة فى حوار لـ صدى البلد: والد طفلة الدقهلية هتك عرضها.. والاستغلال الجنسى والعنف الأسرى أخطر ما يواجه الأطفال

النحاس يستقر على تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

لن أتحمل أحد مرة أخرى.. تفاصيل جلسة موسيماني العاصفة مع لاعبي الأهلي

مصر تدين الهجومين الإرهابيين ببغداد: نقف إلى جانب العراق حكومة وشعبا

من أراد أن يحقق الله له ما يريد فعليه بهذه الصلاة.. على جمعة يوضحها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أطعمة غنية بفيتامين هـ يجب تناولها أثناء الحمل

رام تطرح الوحش هينيسي TRX اسرع بيك اب في العالم.. صور

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو