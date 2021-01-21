الجميلة.. أيتن عامر تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها

هنأت الفنانة أيتن عامر الفنانة ياسمين صبري بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وعلقت أيتن قائلة: "happy birthday beautiful".





تحتفل الفنانة ياسمين صبرى بعيد ميلادها الـ 33 والتى قدمت عدد من الاعمال الفنية ولفتت الأنظار إليها بقوة لجمالها وموهبتها الفنية.





وتزوجت ياسمين صبرى مرتين الأولى من زوجها محمد وهو أحد رجال الأعمال ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل أخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمسة سنوات زواج.





وتزوجت ياسمين صبرى بعد ذلك من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة ولم يمر على زواجهما سوى عاما واحد حيث احتفلت بزفافها فى العام الماضى وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.





واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير عالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها جحيم فى الهند والديزل وفى الدراما مسلسل جبل الحلال وفرصة تانية.