الأوقاف توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الفيوم والمنيا

أعلنت وزارة الأوقاف توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف المنيا وجامعة المنيا بشأن تدريب الأئمة والواعظات بالمنيا، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف المنيا ويمثلها الشيخ سلامة عبد الرازق مدير المديرية ومصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا.





يتضمن البروتوكول دورات متتابعة في مجالات:

اللغة العربية وآدابها.

الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.

بناء المهارات الإعلامية.





كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.



