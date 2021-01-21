ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الفيوم والمنيا

الخميس 21/يناير/2021 - 04:01 م
الأوقاف
الأوقاف
Advertisements
محمود ضاحي
 أعلنت وزارة الأوقاف توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف المنيا وجامعة المنيا بشأن تدريب الأئمة والواعظات بالمنيا، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف المنيا ويمثلها الشيخ سلامة عبد الرازق مدير المديرية ومصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا.

يتضمن البروتوكول دورات متتابعة في مجالات:
اللغة العربية وآدابها.
الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.
بناء المهارات الإعلامية.

كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.

ووقعت الوزارة أيضا بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الفيوم وجامعة الفيوم بشأن تدريب الأئمة والواعظات بالفيوم، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الفيوم ويمثلها الدكتور حسني حبيب مدير المديرية وأحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.
 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بروتوكول بين الأوقاف وجامعة الأزهر بشأن برامج تدريب الأئمة والواعظات

إيقاف مسئول الدفع الإلكتروني بأوقاف البحيرة وإحالته للتحقيق

بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة عين شمس لتدريب الأئمة والواعظات

بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة السويس لتدريب الأئمة والواعظات

بروتوكول تعاون بين مديرية الأوقاف وجامعة الأقصر

الأوقاف: الوزارة ستكون مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

قرارات نهائية بشأن نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

وزير التعليم: سنعلن تفاصيل استكمال الدراسة والامتحانات.. 14 فبراير

ارتفاع حالات كورونا في السعودية وتأجيل مواعيد الجرعة الأولى للقاح.. أعرف السبب

مقابل فحوصات كورونا.. الكويت ترفع أسعار تذاكر الطيران للقادمين إليها

مش بنتي.. أقوال صادمة من والد طفلة التعرية| تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

في ذكرى ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن المصمم العالمي كريستيان ديور