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تعليم

أون لاين.. انطلاق مهرجان الأنشطة للطلاب الوافدين بجامعة المنوفية

الخميس 21/يناير/2021 - 05:52 م
الدكتور محمد جميل
الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الاداره العامه
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مروة فاضل
أكد الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، أنه يتم تقديم أنشطة متميزة للطلاب الوافدين ودمجهم بالثقافة المصرية فى ظل توقف الدراسة بالجامعات بسبب جائحة كورونا.

وأشار شاهين إلى أن هذه الأنشطة تنظمها إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب  بالتعاون مع إدارة الوافدين بالجامعة  تحت عنوان  مهرجان الأنشطة الأول on line للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة للعام الجامعى 2020/2021م.

يأتي ذلك فى مجالات ( الشعر والإنشاد الدينى والشطرنج والعزف الموسيقى والغناء الفردى والفنون التشكيلية خلال يناير وفبراير 2021  ويمنح الفائزين من الطلبة والطالبات بالمراكز الأولى جوائز قيمة وشهادات تقدير.
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