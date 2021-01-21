أون لاين.. انطلاق مهرجان الأنشطة للطلاب الوافدين بجامعة المنوفية

أكد الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، أنه يتم تقديم أنشطة متميزة للطلاب الوافدين ودمجهم بالثقافة المصرية فى ظل توقف الدراسة بالجامعات بسبب جائحة كورونا.





وأشار شاهين إلى أن هذه الأنشطة تنظمها إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع إدارة الوافدين بالجامعة تحت عنوان مهرجان الأنشطة الأول on line للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة للعام الجامعى 2020/2021م.



