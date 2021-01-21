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أخبار العالم

بريطانيا تعلن عن مساعدات مالية ضخمة لـ السودان

الخميس 21/يناير/2021 - 05:12 م
عبدالله حمدوك ودومينيك
عبدالله حمدوك ودومينيك راب
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محمد عثمان
أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الخميس، عن تقديم 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسر في السودان وتزويد 1.6 مليون شخص بالدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. 

وأكد راب لرئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن المملكة المتحدة مستعدة لدعم تخفيف ديون السودان بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية  وذلك في خطوة لدعم الإصلاحات الاقتصادية لحكومة السودان، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

وأوضح بيان صحفي للسفارة البريطانية بالخرطوم ان راب أشاد بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية وشدد على رغبة المملكة المتحدة في مواصلة تعميق العلاقات مع السودان قائلًا:"بين المملكة المتحدة والسودان علاقات تاريخية قوية وشراكة تجارية نريد أن نرى لها الازدهار والنمو.

وأضاف: "سنواصل دعمنا للسودان في انتقاله الديمقراطي ونرحب بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تقوم بها الحكومة السودانية لوضع البلاد على طريق لخلق حياة أفضل لشعب السودان."

وأشار البيان إلى أن راب أجرى محادثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية بالوكالة عمر قمر الدين، ووزير المالية بالوكالة، هبة محمد علي، حيث أكد  دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة السودانية الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي والاقتصادي.
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