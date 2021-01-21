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فن

ناهد السباعي تتألق بلوك من الثمانينيات وتوجه رساله لمتابعيها

الخميس 21/يناير/2021 - 05:25 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة ناهد السباعي مجموعة من الصور الجديدة  لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من احدث جلساتها التصويرية.


وتألقت ناهد السباعي بإطلالة جديدة تشبه لوك الثمانينيات، وعلقت قائلة " سافر بعيدا بما فيه الكفاية سوف تجد نفسك". 

وشاركت ناهد السباعي  مؤخرا في ‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي ، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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