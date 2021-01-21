البحوث الفلكية يصدر بيانا بشأن زلزال جزيرة قبرص

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الخميس الموافق 21/1/2021 هزة أرضية بجزيرة قبرص وعلى بعد 430 كم شمال مدينة دمياط .





وقد كان بقوة 5.0 درجة على مقياس ريختر ، و خط العرض : 35.03شمالا ، ز ‏خط الطول 33.51شرقا وبعمق ‏50 كم دون وقوع أي خسائر .





وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد كشف عما تم تداوله بشأن حدوث هزة أرضية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة يوم الجمعة الموافق 15 من الشهر الجاري .





وقد أوضح "القاضي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه حدثت هزة أرضية وغير محسوسة، حيث أنه لم يشعر بها أحد من سكان المنطقة.



