خالد الجندي: الفراعنة أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن ..فيديو

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانجراف وراء مسميات الفئات ممن يطلقون على أنفسهم أنصار الله والسنة والسلفيين، متابعا: "تلاقى واحد يقولك احنا انصار الله أومال احنا أنصار مين، وشوية نصابين يقولك احنا السلفيين، أومال احنا مين كلنا سلفيين، علينا أن نترك هؤلاء النصابيين تشويه صورة الإسلام".



