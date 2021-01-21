خالد الجندي: الفراعنة أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن ..فيديو

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانجراف وراء مسميات الفئات ممن يطلقون على أنفسهم أنصار الله والسنة والسلفيين، متابعا: "تلاقى واحد يقولك احنا انصار الله أومال احنا أنصار مين، وشوية نصابين يقولك احنا السلفيين، أومال احنا مين كلنا سلفيين، علينا أن نترك هؤلاء النصابيين تشويه صورة الإسلام".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أجمل نسب فى القرآن الكريم كله بعد الانتساب إلى الله عزو وجل، والإسلام، أعظم وأعلى فئة مؤمنة فى القرآن كانوا الفراعنة، مستشهدا بقول الله: "وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه"، وهذا دليل إن هناك غيره كثير، وتلاقى حد يطلع يقولك متقولش إننا فراعنة، ده شرف لأى حد، فهم أعلاهم الله، حتى السحرة وقفوا ضد فرعون بعد إسلامهم".