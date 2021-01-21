بعد تنصيب بايدن.. رسالة عاجلة من السعودية إلى إيران

وجه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، رسالة عاجلة الي الدولة الفارسية " إيران"، قال فيها إنه ‏على النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه‎.





كما علق وزير الخارجية السعودي في تصريحات للعربية علي مستقبل العلاقات بين المملكة واشنطن في أعقاب تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "متفائلون بعلاقة ممتازة مع أمريكا تحت إدارة بايدن".





وأضاف فيصل بن فرحان، في تصريحات لـ "العربية"، أن التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمه للملفات.



