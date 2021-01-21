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فن

توأمى.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة

الخميس 21/يناير/2021 - 07:04 م
حسن الرداد ووالدته
حسن الرداد ووالدته
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محمد بدران

استعاد الفنان حسن الرداد ذكرياته مع والدته الراحلة، بصورة جمعته بها، وذلك عبر حسابه  على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وعلق حسن الرداد علي الصورة قائلًا "❤️توأمى" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.


وقد أعلن حسن الرداد منذ ايام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون". 


يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.

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