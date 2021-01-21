ارتفاع جماعي.. تعرف على ختام تعاملات البورصة في نهاية الأسبوع.. فيديو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس جلسة نهاية الأسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3.1 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 693.2 مليار جنيه.





في البداية قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لعدسة صدي البلد ارتفاعات تجاوزت ال1000 نقطة منذ بداية العام حتي الآن وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ليصل الي 11600 نقطة مدعوم بالعديد من الإجراءات التي اتبعتها البورصة خلال الفترة الحالية.





وأضافت أن رمسيس الأحداث الداخلية والخارجية أثرت بالإيجاب علي نفسية المتعاملين بعد أن أعلنت البورصة المصرية المراجعة الدورية لمنهجية المؤشرات وإضافة بعض المعايير الجديدة التي تساعد متخذ القرار علي اتخاذ القرار الاستثماري السليم بالإضافة إلى مراجعة بورصة النيل لتسهيل عملية قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة وعودة البورصة الي دورها الرئيسي.





وأوضحت حنان رمسيس عودة صعود قطاع البنوك مرة أخرى ويوجد استحواذات داخل هذا القطاع من بعض الدول العربية وهذا يدل علي قوة الجهاز المصرفي في الفترة الحالية وعودته قطاع استراتيجي للتداولات يرحب به المؤسسات العربية والدولية .





الجدير بالذكر أن صعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.48 %، ليغلق عند مستوى 11،654.58 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 0.39 %، ليغلق عند مستوى 2،311.89 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.45 %، ليغلق عند مستوى 3،328.19 نقطة.





كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.47 %، ليغلق عند مستوى 2،349.33 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.39%، ليغلق عند 14،167.3 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 4،499.6 نقطة

سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 30 مليون جنيه، 214.5 ألف جنيه على الترتيب، واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو للشراء مسجلين صافي بلغ 30.2 مليون جنيه.





بينما تراجع منفردا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.17 % ليغلق عند مستوى 1،912.3 نقطة.